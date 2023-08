So steht’s um die Unterrichtsversorgung im Kyffhäuserkreis

Die Lehrer sind aus den Ferien zurück, die Stundenpläne stehen – an den Schulen im Kyffhäuserkreis kann die Schule beginnen. Auch Schulleiterin Heike Wilke an der TGS Oldisleben freut sich schon auf den Schulbeginn.

Kyffhäuserkreis. Nächste Woche geht das Lernen wieder los. Unsere Reporter haben mit Schulleitungen über den Start ins neue Schuljahr gesprochen.

Noch herrscht Ruhe in den Klassenzimmern weit und breit. Während die Mädchen und Jungen noch die letzten Tage der Sommerferien genießen, haben an den Schulen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr begonnen. Dienstberatungen werden abgehalten, Erste-Hilfe-Lehrgänge besucht, an Unterrichtsstunden und Stundenplänen gefeilt.

Schulleiterin: Personelle Ausstattung könnte besser sein

„Unsere Lehrkräfte sind gesund und munter aus den Ferien zurückgekehrt“, heißt es am Donnerstag auf Nachfrage in der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Oldisleben und Schulleiterin Heike Wilke sprüht schon wieder hörbar vor Motivation: Der Stundenplan könne abgesichert werden. Allerdings könnte die personelle Ausstattung besser sein. Ob noch ein junger Mann zum Lehrerkollegium stößt, werde sich am Montag zeigen. „Es gibt jedenfalls kein Fach, was nicht unterrichtet wird. Allerdings gibt es kleinere Kürzungen in manchen Fächern“, muss sie einräumen. 57 Kolleginnen und Kollegen sind an der TGS beschäftigt, einschließlich Hortner und sozialpädagogischen Fachkräften. Drei von ihnen sind derzeit in Elternzeit.

An der Kurstadt-Grundschule in Bad Frankenhausen kann der Stundenplan in vollem Umfang abgedeckt werden. „Wir sind keine Schule, die mit Negativbilanz beginnen muss“, berichtet Schulleiterin Angela Schröter. 15 Lehrkräfte und zehn Erzieher stehen für die zwölf Klassen zur Verfügung. Verändert hat sich allerdings die Struktur des Schwimmunterrichts: Statt nacheinander starten wegen der 2024 bevorstehenden Schließung der Kyffhäuser-Therme in diesem Jahr alle dritten Klassen gleichzeitig – für die Schule und die Schwimmlehrer eine organisatorische Herausforderung.

An der Grundschule in Ebeleben werden insgesamt 46 Jungen und Mächen in zwei neuen ersten Klassen eingeschult. Durch Zuzug und Aufnahme von Kindern mit Migrationshintergrund kommen laut Schulleitung weiterhin acht Kinder in den verschiedenen Klassen hinzu. „Die Schülerzahl ist insgesamt auf 185 Kinder gestiegen, die Kapazität ist in fast allen Klassen erreicht“, erläutert Volkmar Mehler. „Wir hoffen sehr, dass für unsere Schule im Ganztagsschulprogramm endlich die versprochenen Mittel vom Land zur Verfügung gestellt werden, um die geplante Umgestaltung der Außenanlagen und die Erneuerung des Schulhofpflasters durchzuführen“, hofft der Schulleiter. Während alle Lehrerstellen besetzt sind, fehlen im Hortbereich zwei Erzieherinnen, sodass die Kinder dort zur Zeit nur in fünf Gruppen betreut werden können.

An der TGS in Ebeleben gibt es im neuen Schuljahr derweil insgesamt 254 Schüler, 40 Kinder kommen in die Klassen 5. Nachdem schon im vergangenen Jahr der Chemieunterricht entfallen musste, wird das auch in diesem Jahr so sein. Alle anderen Fächer aber wird es geben. „Wir arbeiten integrativ, haben 14 Förderschüler und 39 Schüler nach der Herkunft“, heißt es von der Schulleitung. Begonnen werde in diesem Schuljahr mit dem Projekt Tag in der Praxis (TIP) in Klassenstufe acht. Auch auf die acht Angebote im Ganztagsbereich legt die TGS viel Wert.

Stundenkürzung in den Nebenfächern

An der Bottendorfer Grundschule werden am Samstag 49 Erstklässler eingeschult – damit sei die Kapazitätsgrenze an Schülern ausgereizt. Das maximal Mögliche liege bei 25 Schülern pro Klasse. Mit Ausnahme einer ersten Klasse würden in allen anderen laut Schulleiterin Ines Siebenhüner inzwischen 25 und mehr Kinder lernen. In den vierten Klassen seien es aktuell sogar 28 Kinder pro Klasse.

Für die beiden neuen ersten Klassen stehen Klassenlehrer und Horterzieher schon parat. Der Unterricht in den Hauptfächern könne komplett abgedeckt werden, freut sich Siebenhüner. Allerdings musste sie in den Nebenfächern Stunden kürzen. Statt jeweils zwei Wochenstunden Ethik und Religion werden beide Fächer ab nächster Woche nur noch jeweils mit einer Wochenstunde unterrichtet. Personelle Verstärkung kommt übrigens aus Artern: Eine Lehrkraft unterstütze die Bottendorfer mit zwölf Wochenstunden; dafür verstärkt eine Bottendorfer Lehrkraft mit zwei Wochenstunden den Schulbetrieb an der Wieheschen Grundschule.

In Artern an der Grundschule „Am Königstuhl“ werden 68 Erstklässler eingeschult, die auf drei Klassen verteilt werden. „Wir haben eine neue Kollegin bekommen und können damit den kompletten Unterricht abdecken“, sagt Grundschulleiterin Katrin Heckert. Die „Neue“ wird den Kindern Wissen in Heimatkunde, Ethik, Werken und Schulgarten vermitteln. Ohne die neue Stelle hätte Heckert, wie in der Vergangenheit bereits hier und da notwendig, Stunden kürzen müssen.

Die Gerhart-Hauptmann-Regelschule Roßleben hat „moderat“ in Mathe, Deutsch und Englisch kürzen müssen, sagt Schulleiter Mario Bauschke. Aber: „Wir unterrichten aber alle Fächer und schaffen den Unterrichtsstoff“, beruhigt er. Abschlussklassen Neun und Zehn werden „in vollem Umfang unterrichtet“.

Wären alle Lehrerkollegen im Dienst, könnte die Roßlebener Regelschule mit 22 Pädagogen ins neue Schuljahr starten. Tatsächlich sind es aber gerade 17. Zwei befinden sich laut Schulleiter Mario Bauschke in Elternzeit, zwei seien krank und zwei gingen in Rente, wovon bislang eine Stelle nachbesetzt werden konnte. Fällt ein Lehrer aus, ist das schwierig zu kompensieren, erzählt er. Bauchschmerzen bereitet ihm der Blick in 2024, wenn drei Lehrer die Schule verlassen.

Lehrer-Reserve für Kernfächer und Fremdsprachen erwünscht

Den Wunsch nach einer personellen Reserve teilt Ingo Woythe, Schulleiter des Sondershäuser Geschwister-Scholl-Gymnasiums, mit seinen Kollegen aus Roßleben und Oldisleben. 29 Lehrer unterrichten am Gymnasium der Kreisstadt. Reservestunden gebe es nicht. „Fallen Kollegen aus, betrifft das pro Person bei uns meistens 20 bis 23 Unterrichtsstunden“, gibt er einen Einblick. Wünschenswert wäre eine Lehrer-Reserve für die Kernfächer inklusive zweiter Fremdsprache, doch angesichts des Personalmangels hat er wenig Hoffnung, dass sich das so einfach realisieren lassen könnte.

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium startet mit 367 Schülern ins neue Schuljahr – lediglich vier weniger als im Vorjahreszeitraum. Nach seinen Worten können 26 Unterrichtsstunden derzeit nicht abgesichert werden, weil sich eine Kollegin noch in Elternzeit befindet. „Nach den Herbstferien kommt sie wieder“, zeigt er sich zuversichtlich; dann könne „fast alles abgedeckt werden“. Die Schulleitung des Gymnasiums kürzte für das neue Schuljahr hauptsächlich in Kunst und Musik sowie teilweise in Sport, so Woythe. Die fünften Klassen starten zudem mit vier statt fünf vorgesehenen Englisch-Stunden. Mit seinen insgesamt 29-köpfigem Lehrerkollegium schaffe er es allerdings, den Unterricht in der Oberstufe – von der zehnten bis zur zwölften Klasse – komplett abzusichern.