So viel Potenzial sehen Gutachter und Land für ungenutzte Bahnstrecken im Kyffhäuserkreis

In Erfurt wurden Zahlen und Nutzerpotenzial für gegenwärtig stilgelegte oder ungenutzte Bahnstrecken in ganz Thüringen gesprochen. Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) betonte, dass oberste Priorität das Bestandsnetz habe.

Kyffhäuserkreis Um Kyffhäuser- und Unstrutbahn in der Theorie wiederzubeleben, müssten jeweils 30 Millionen Euro und mehr investiert werden. Eine Verbindung könnte sogar zum Modellprojekt werden.

„Mobilitätswende“ ist das Wort der Stunde. Zu dieser könnten sowohl die Kyffhäuser- als auch die Unstrutbahn beitragen. Das geht aus dem am Dienstag erstmals vorgestellten Masterplan zur Schieneninfrastruktur 2030 hervor. Doch der Reaktivierungaufwand und vor allem das künftige Potenzial der beiden im Kyffhäuserkreis liegenden Strecken werden von Ingenieuren und dem Freistaat Thüringen sehr unterschiedlich bewertet. Ingenieure der Dresdner vci VerkehrsConsult Ingenieurgesellschaft mbH beziffern den Aufwand, auf der Strecke der Kyffhäuserbahn zwischen Bad Frankenhausen und Bretleben wieder Züge rollen zu lassen, mit Investitionskosten in Höhe von 30 Millionen Euro. In das von Experten untersuchte Teilstück der Unstrutbahn zwischen Artern und Wangen (Sachsen-Anhalt) müssten 34 Millionen Euro investiert werden.

Gutachter regen Modellprojekt für Kyffhäuserbahn an

Würde dieser Aufwand dem potenziellen Nutzen durch Schienenpersonennahverkehr (SPNV) oder -güterverkehr (SGV) gerecht? Auch diese Frage haben die Dresdner Experten in ihrem knapp 250 Seiten starken Gutachten über die „Reaktivierung von Eisenbahnstrecken in Thüringen“ beantwortet. Nach deren Handlungsempfehlungen kann sich vor allem Bad Frankenhausen über das Ergebnis der Streckenprüfung freuen. Die Ingenieure geben grünes Licht für eine Reaktivierung, allerdings unter Bedingungen: die Finanzierung der Streckenreaktivierung des noch etwa zehn Kilometer langen Abschnitts sollte gemeinschaftlich durch Wirtschaft, Bund und Eisenbahninfrastrukturbetreiber erfolgen., da die Strecke „Bedeutung für langfristige Militär- und Schüttguttransporte“ vorweise. Auch Personenbeförderung sei denkbar. In der Analyse gehen die Gutachter von 589 Fahrten pro Tag aus.

Ministerium nennt im Masterplan Vorschlag zur Reaktivierung

Gerade durch Wirtschaft, Bundeswehr und Schülerverkehre hätte die Strecke eine Chance auf eine Reaktivierung. Michael Schäfer, ein Vertreter des Dresdner Gutachterbüros stellte die Ergebnisse vor. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Im Gutachten wird Bezug auf die theoretischen Nutznießer der Kyffhäuserbahn genommen - dazu zählt neben der Bundeswehr durch den Wegfall von Kolonnenfahrten durch eine Bahnverladung vor Ort eben auch das Kieswerk in Oldisleben. Letzteres plant derzeit ein rund 700 Meter langes Anschlussgleis in Artern, um den in Oldisleben geförderten Kies nach Artern und von dort per Zug nach Norddeutschland zu transportieren (TA berichtete). Hohe Einsparungen von Kohlendioxid werde aber vor allem durch den Güterverkehr erreicht. Mischverkehre trügen nach Ansicht der Experten zur höheren Streckenauslastung und der „wirtschaftlichen Auskömmlichkeit“ bei. In dem Ingenieursgutachten wird darüber hinaus ein Forschungsprojekt zum „vollautomatisierten Fahren“ angeregt, das auf der Stichstrecke bis Bretleben erprobt werden könnte. Ohne Bekenntnisse aber geht es nicht. Zu dieser Einschätzung kommt auch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL). Gelänge eine gemeinschaftliche Finanzierung, wolle das Ministerium langfristig ein SPNV-Angebot für die Kyffhäuserbahn prüfen und auch beim Modellprojekt unterstützen.

Torsten Wilson hatte maßgeblichen Anteil an der Erstellung des Masterplans. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Hoffnung für Teilstreckenrettung bei der Unstrutbahn

Weniger euphorisch hören sich die Ergebnisse der sogenannten Nutzwertanalyse für die Unstrutbahn auf dem Abschnitt Artern nach Wangen an. Laut Gutachter gebe es für den 23 Kilometer langen Abschnitt „keine relevanten Potenziale“ für den Gütervekehr. Anrainer-Unternehmen seien dazu befragt worden. Die Rückmeldungen fielen ernüchternd aus, so das Gutachten. Das erwartbare Reisendenpotenzial bei einer Reaktivierung wird mit 428 Fahrten täglich (Summe der Einsteiger) als gering klassifiziert. Das Urteil des Dresdner Büros fällt denkbar schlecht aus: Das Instandsetzen und der Betrieb sollte aus Gutachtersicht aus „verkehrs-, betriebs- und volkswirtschaftlichen Gründen“ nicht weiterverfolgt werden. Gegen die Reaktivierung spricht laut Gutachten insbesondere die Tatsache, dass mit einer Reaktivierung der Unstrutbahn zwischen Artern und Wangen mehr Kohlendioxid ausgestoßen wäre, als dies gegenwärtig durch Auto, Lkws und Busse der Fall wäre. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch für die Bahnbefürworter: sowohl Gutachter als auch das Infrastrukturministerium könnten sich vorstellen, wenigstens den Teilabschnitt zwischen Roßleben und Wangen wieder zu bestellen. Dazu soll aber das Gespräch mit dem benachbarten Aufgabenträger in Sachsen-Anhalt gesucht werden.

Gutachten und Masterplan bilden nun eine Grundlage für einen politischen Diskussionsprozess. Der soll, so die Idee des Ministeriums, nach der Landtagswahl 2024 in einem parlamentarischen Lenkungskreis Schieneninfrastruktur münden. Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) und Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn, betonten, dass die vorderste Priorität bei all den Reaktivierungsüberlegungen auf dem Erhalt, der Modernisierung und dem Ausbau des Bestandsnetzes liege und man erst danach über mögliche Reaktivierungen sprechen könne. Bereits im nächsten Jahr soll sich ein sogenanntes Mobilitätsnetzwerk bilden.