Sodnershausen: Bilderreise nach Norwegen

Über ihre Reisen nach Norwegen berichten der studierte Opern- und Chansonsänger Thomas W. Mücke und seine Frau Nina am 28. Februar in einer Wort, Gesang und Musik umfassenden Mittelformat-Multimediashow. Sind Sie schon einmal in einem Land gewesen, wo man noch so richtig die Natur atmen hört? Wo man nicht nur berauscht ist vom Rauschen der riesigen Wasserfälle, sondern auch von den längsten und tiefsten Fjorden der Welt, von einer Gletschertour über das Blaueis, von einer Schiffsreise mit der Hurtigroute über den Polarkreis, auf die Lofoten, von einer Klettertour mit einer Seilschaft auf den höchsten Berg Norwegens, dem Galdhöppigen oder etwa von einem Flug mit dem Hubschrauber, bei offener Tür über das ewige Eis.

Aber natürlich werde man in Norwegen auch mit Schönheit und Kultur überschüttet. Ob in Oslo mit den vielen Parks und noch mehr Museen, ob in Bergen, dem ehemaligen nördlichen Zentrum der Hanse oder etwa Trondheim mit der imposanten Krönungskirche Nidaros. Wer schon einmal in Norwegen gewesen sein sollte, für den ist es doch ein Grund mehr, die Erinnerungen mittels einer außergewöhnlichen Dia-Ton-Show mit analogen Dias und traumhafter Musik wiederaufzufrischen. Berichtet wird in der Veranstaltung über Oslo und den Holmenkollen, Roald Amundsen und viele Sehenswürdigkeiten, Telemark und Volkskunst. Gezeigt werden der atemberaubende Geirangerfjord, der Galdhöppigen, Norwegens höchster Berg, die Gletscherwelt, Blaueis und die duftende Lofoten. Vortrag am 28. Februar um 19.30 Uhr, Carl-Schroeder-Saal Sondershausen. Karten im Vorverkauf in der Touristinformation Sondershausen, 28 Euro.