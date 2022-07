Sommerklänge im Arterner Rathaussaal

Artern. Ehemalige Schüler der Kreismusikschule geben ein Konzert in Artern.

Zwei Nachwuchsmusiker aus dem Kyffhäuserkreis laden für Samstag, den 16. Juli, ab 18 Uhr, zu einem sommerlichen Kammerkonzert in den Rathaussaal Artern ein. Isabella und Adrian Göbel stammen aus Heygendorf und absolvierten einen wichtigen Teil ihrer musikalischen Ausbildung an der Kreismusikschule, dem „Carl-Schroeder-Konservatorium“. Während Isabella bereits in Hamburg im Fach Querflöte studiert, erhält Adrian Viola-Unterricht bei Professor Frank Strauch in Weimar und besucht weiterhin das Carl-Schroeder-Konservatorium. Beide werden beim Konzert am Klavier begleitet von Ronald Uhlig, Dozent für Klavier und Korrepetition am Konservatorium.

Auf dem Programm stehen Werke aus verschiedenen musikalischen Epochen. So erklingen neben einer Flötensonate von Johann Sebastian Bach und der Romanze für Viola und Klavier von Max Bruch auch Stücke französischer Impressionisten. Den Höhepunkt bilden zwei Sätze aus dem Trio op. 40 von Johannes Brahms, einem der bedeutendsten und klangschönsten Kammermusikwerke der Romantik. Alle Musikfreunde sind zu diesem Konzert herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.