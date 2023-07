Sommerklänge im Stadtpark Wiehe

Ronald Uhlig ist am 21. Juli wieder am Klavier zu erleben.

Wiehe. Ronald Uhlig und Isabella sowie Adrian Göbel geben im Saal in Stadtpark Wiehe ein Konzert.

Unter dem Motto „Sommerklänge“ wird für Freitag, den 21. Juli, ab 19 Uhr zu einem Kammerkonzert in den Saal am Stadtpark in Wiehe eingeladen. Isabella Göbel (Querflöte), Adrian Göbel (Viola) und Ronald Uhlig (Klavier) musizieren Werke der klassischen und romantischen Epoche. Höhepunkte des Programms sind das Flötenkonzert D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, Standardwerk für jeden Virtuosen des hohen Holzblasinstruments, sowie das Trio Es-Dur op. 40 von Johannes Brahms, eines der bedeutendsten Stücke der Kammermusik im 19. Jahrhundert. Daneben werden einige reizvolle, wenn auch weniger bekannte Kompositionen von Johann Wenzel Kalliwoda, Carl Reinecke und Gabriel Faure erklingen.

Die drei Musiker des Abends sind mit der Kyffhäuserregion eng verbunden. Isabella und Adrian Göbel stammen aus Heygendorf und erhielten wesentliche Teile ihrer musikalischen Ausbildung an der Kreismusikschule „Carl-Schroeder-Konservatorium“. Während Isabella in diesem Jahr ihr Studium im Fach Querflöte in Hamburg abschließt, wird Adrian zur Zeit von Frank Strauch, Professor für Viola an der Weimarer Musikhochschule, unterrichtet. Ronald Uhlig ist langjähriger Dozent am Carl-Schroeder-Konservatorium und in der Region durch zahlreiche Konzertauftritte als Solist, Kammermusikpartner und Klavierbegleiter bekannt.

Alle Musikfreunde sind zu diesem Konzert ganz herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.