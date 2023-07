Sommerpause für Datenschutz?

Susann Salzmann über eine krude Beobachtung in sozialen Medien.

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ein Beispiel fragwürdiger Hilfe war neulich in sozialen Medien zu beobachten. Jemand wollte offensichtlich helfen, aber meinte es im Eifer des Gefechtes zu gut: Derjenige fotografierte einen Personalausweis ab. Das Foto setzte derjenige offenbar ohne Zweifel ins „Netz“. Die postende Person wollte wohl denjenigen ausfindig machen, der das Ausweisdokument verloren hat.

Eine gute Tat – wer hätte etwas daran zu mäkeln, wenn nicht – wie geschehen – keinerlei Daten gepixelt oder geschwärzt worden wären. So konnte jedermann den vollständigen Namen, die Adresse, das Bild, die Ausweisnummer und die Unterschrift sehen. Betrüger hätten an diesem Tag vor Freude drei Kreuze machen können. So einfach kommen die sicherlich selten an komplette Daten potenzieller Opfern.

Mag sein, dass der Finder im Helferdrang gar nicht an die bösen Absichten anderer gedacht hat. Das sollte man heutzutage allerdings. Auch in vermeintlich lokalen Gruppen im Internet können sich Leute mit fragwürdigen Absichten tummeln.