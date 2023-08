Sonderführung, Lichterwelten und viele Hoheiten in der Barbarossahöhle bei Rottleben

Rottleben. In und an die Barbarossahöhle bei Rottleben wird bis zum Jahresende noch zu einigen Veranstaltungen eingeladen.

„Wir sprechen schon alle Generationen an“, sagt Anke Schreyer bezüglich der Veranstaltungen, die bis zum Jahresende in und an der Barbarossahöhle stattfinden. Und das sind noch einige. Los ginge es am Sonntag, dem 17. September, mit dem bundesweiten Tag des Geotops, an dem man sich beteiligt. So sei die Barbarossahöhle im Jahre 2019 offiziell als nationales Biotop eingestuft worden, erzählt die Werkleiterin. Dies sei aufgrund der geologischen Einzigartigkeit, die zudem öffentlich zugänglich ist, geschehen. In der Barbarossahöhle plane man an dem Tag eine geologische Sonderführung, bei der sonst nicht öffentliche Bereiche wie die Kristallkammer und des historischen Bergbaus gezeigt werden. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht.

Nur wenige Tage später, am 20. September, wird anlässlich des Weltkindertages zu einem unterhaltsamen Kinder- und Familientag eingeladen. Unter dem Motto „Märchenhaft und Kunterbunt“ seien im Außenbereich der Höhle verschiedene Spaßspiele, kreatives Gestalten, Märchenrätsel, Kutschfahrten sowie Aktionen des „Höhlentheaters Barbarossa“ geplant. Zudem werde es ein spezielles Kinderprogramm mit „Cello“, Roland Sölle aus Bad Frankenhausen, geben.

Das Herbstfest unter dem Motto „Mit Kaiser Barbarossa und Hoheiten aus Nah und Fern durch das Jahr“ findet am 15. Oktober statt. 18 Hoheiten aus Nah und Fern hätten ihren Besuch bereits zugesichert, um sich vorzustellen und in den kaiserlichen Hofstaat Rotbarts aufgenommen zu werden.

In der Zeit vom 7. bis 31. Oktober werden dann die mystischen Lichterwelten präsentiert, deren krönender Abschluss am Halloweentag im Außenbereich stattfindet.

Neu im Programm ist am 4. November die Veranstaltung namens „Klingendes Weltall“. Dabei handele es sich um ein optisch-musikalisches Kunstwerk mit wissenschaftlichem Rahmen, umschreibt es Anke Schreyer. So erwartet die Besucher ein Vortrag über das Weltall, untermauert mit faszinierenden Bildern, die auf eine Leinwand projiziert werden sowie einer passenden musikalischen Untermalung.

Den Abschluss des Jahres bildet traditionell die Mettenschicht am 23. Dezember mit einer Aufführung des Höhlentheaters. Aufgrund des großen Zuspruchs seien wieder zwei Veranstaltungen, 15 und 17 Uhr, vorgesehen, zu denen man sich im Vorfeld anmelden sollte.

Anmeldungen und Infos unter Telefon: 034671/5450 oder per Mail an: service@hoehle.de sowie auf der Homepage: www.hoehle.de.