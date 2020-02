Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonderhausen: Wie viel Medizin braucht der Mensch?

Einen Vortrag zum Thema „Wie viel Medizin braucht der Mensch? Vom Aderlass zur Chemotherapie“ bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises am 11. März in Sondershausen an. Das teilte das Landratsamt mit. Gerd Reuther wird ab 17 Uhr in der Regelschule Franzberg referieren zum Thema „Wie viel Medizin braucht der Mensch?“ referieren. Den Begriff „zu viel“ scheint es in der Medizin heute nicht mehr zu geben. Riskante Operationen ohne Not bei über 80-Jährigen, medikamentöse Dauertherapien ohne erwiesene Wirksamkeit, aber mit Nebenwirkungen seien an der Tagesordnung. Eizellspenden, Kaiserschnitte, Intensivstationen für „Frühchen“ würden zunehmend so normal wie Gelenkprothesen bei 90-Jährigen, Chemotherapie im letzten Lebensmonat und der Tod im hochmodernen Klinikum, heißt es in der Ankündigung. Bekanntlich entscheide aber die Dosis, ob ein Medikament heilsam oder giftig ist. Ein Zuviel an Medizin sei dabei genauso schädlich und tödlich wie eine Überdosis. Der Arzt und Bestsellerautor Gerd Reuther werde in einem Blick über die letzten Jahrhunderte analysieren, inwieweit wir unser gestiegenes Lebensalter der modernen Medizin zu verdanken habe. Eintrittspreis: Fünf Euro.