Sonderschau für Maler Günther Jahn im Sondershäuser Rathaus

Die Gemälde von Günther Jahn zeigen bekannte Sondershäuser Orte in einem neuen Licht.

Sondershausen. Der Sondershäuser Maler Günther Jahn wäre dieses Jahr 90 geworden. Im Rathaus wird ihm deshalb eine Ausstellung gewidmet. Das macht seine Bilder so besonders.

Eine Sonderausstellung mit Bildern des Sondershäuser Malers und Grafikers Günther Jahn ist ab Donnerstag, 24. August, im Sondershäuser Rathaus zu sehen. Unter dem Namen „Heimat und Sehnsucht“ wird die Schau bis 29. Februar kommenden Jahres im Foyer des Rathauses für Besucher zu besichtigen sein.

Der am 16. Oktober 1933 in Sondershausen geborene Günther Jahn hätte dieses Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Jubiläums zeigen die Stadt und das Schlossmuseum Sondershausen die Sonderausstellung. Die Gemälde spiegelten die Heimatverbundenheit des Künstlers und seien doch auch Ausdruck der Sehnsucht Jahns nach fremden Orten, heißt es in einer Ankündigung.

Das Bekannte an Sehnsuchtsorten eingefangen

Zahlreiche Bilder erzählen von Reisen in andere Länder, von fremden Menschen und dem Abenteuer, in andere Kulturen einzutauchen. Seine unverwechselbare Bildsprache und Komposition lassen bekannte Orte seiner Heimat fremd wirken und fangen doch das Bekannte auch an Sehnsuchtsorten ein. Manche surreal wirkenden Szenen vereinen beide Motive: Da fliegt ein ufoähnlicher Heißluftballon über einem Gebirge, das dieselben Umrisse hat wie die Kalihalde Sondershausens. Günther Jahns Fantasie waren kaum Grenzen gesetzt.

Vernissage ist am Donnerstag, 24. August, 17 Uhr, im Rathaus. Grußworte halten Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) und die Leiterin des Schlossmuseums, Carolin Schäfer. Marek Adam Smentek begleitet die Ausstellungseröffnung musikalisch. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros besucht werden. Der Eintritt ist frei.