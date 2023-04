Sondershäuser Bergbauunternehmen erhält Auszeichnung für exzellente Erstausbildung

Sondershausen. Die Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft bietet die Chance zur Ausbildung in der Region.

Über die Auszeichnung „Hervorragender Ausbildungsbetrieb 2023“ konnte sich am Freitag Johann-Christian Schmiereck, Geschäftsführer der Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft, freuen. Die Ehrung wird in Kooperation der IHK Erfurt und der Agentur für Arbeit Thüringen Nord vergeben.

Eine Besonderheit sei, dass die Auszeichnung pro Jahr je nur ein Unternehmen des Landkreises erhält. Sie bedeute einerseits eine Anerkennung für die Erstausbildung eines Unternehmens. Zum anderen solle sie Ansporn für Firmen der Region sein, einen ähnlichen Weg bei der Gewinnung des Fachkräftenachwuchses einzuschlagen, machten Karsten Froböse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nordthüringen und Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt, deutlich.

Bei der Vergabe habe man sich an verschiedenen Kriterien orientiert. Dazu zähle unter anderem die Kontinuität bei der Ausbildung. So habe man im Sondershäuser Unternehmen für die eigene Fachkräftegewinnung in den vergangenen 25 Jahren mehr als 130 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Die Anzahl der Auszubildenden, derzeit sechs pro Jahr für den Beruf des Bergbautechnologen für die eigenen Reihen, spiele ebenfalls eine Rolle. Die Präsenz bei Messen, an Schulen und bei Berufsorientierungsveranstaltungen sowie Möglichkeiten für Praktika seien weitere Kriterien.

GSES-Chef Johann-Christian Schmiereck und Ausbildungsleiter Jörg Teichmann äußerten sich mit Stolz über die Ehrung und versicherten, auch künftig die Erstausbildung in den Fokus zu rücken. In dem Unternehmen würden derzeit insgesamt etwa 50 junge Leute in allen Lehrjahren und aus verschiedenen Firmen ausgebildet. Denn diese stammten nicht nur aus der Region und Nordthüringen, sondern kämen unter anderem aus dem Ruhrgebiet.

„Wir als Bergbauunternehmen müssen ausbilden, um überleben zu können“, betonte Schmiereck. Ein Grund dafür sei, dass viele Bergleute in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Die GSES sei deshalb permanent auf der Suche nach Auszubildenden für den Beruf des Bergbautechnologen. „In die Schulen zu gehen ist wichtig“, nennt Teichmann ein probates Mittel. So habe man bereits über Praktika die eine oder andere Lehrstelle besetzen können. Ausgebildet würden hier darüber hinaus Elektroniker für Betriebstechnik, Land- und Baumaschinenmechatroniker sowie Kaufleute für Büromanagement.