Sondershäuser Berufsinfotage auch virtuell erlebbar

Sondershausen. Im November will der Landkreis jungen Menschen die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigen.

Um jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen, plant der Landkreis nach eigenen Angaben im November wieder Berufsinfotage. Laut Information des Landratsamtes wird die Berufsorientierungsmesse in der Bundeswehrhalle in Sondershausen am 12. November von 9.30 bis 15 Uhr stattfinden. Ergänzend zu dieser Präsenzveranstaltung werde es am 10. und 11. November einen virtuellen Zugang geben.

Zu diesen Aktionstagen seien Videokonferenzen auf der Internet-Plattform www.berufeMAP.de geplant. Hierzu können sich die Aussteller beziehungsweise Unternehmen noch bis zum 25. September anmelden, um ihre Ausbildungen in virtuellen Konferenzräumen live vorstellen zu können.