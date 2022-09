Sondershäuser Bürgermeister zu Besuch bei Partnerstadt in Litauen

Kazlu Ruda. Vertreter der Stadt Sondershausen unternahmen einen Besuch in Kazlu Ruda.

Einen Besuch der litauischen Partnerstadt Kazlu Ruda (Kazlų Rūda) unternahmen, laut Mitteilung der Sondershäuser Stadtverwaltung, Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos), Joachim Kreyer, ehemaliger Bürgermeister der Stadt, und Claudia Langhammer, Stabsstellenleiterin Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung, in den vergangenen Tagen. Nach der herzlichen Begrüßung mit drei weiteren Partnerstädten aus Polen habe die Delegation am vergangenen Samstag das jährliche Stadtfest in Kazlu Ruda besucht. Nach anregenden Gesprächen, einer Stadtbesichtigung und dem Besuch interessanter Bauprojekte habe man einer Sportveranstaltung der besonderen Art beigewohnt: Der Strongman-Meisterschaft, bei dem die stärksten Männer gegeneinander antraten und unter anderem Traktorenräder und andere Gewichte hebend fortbewegen mussten, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Anschluss hätten die geladenen Gäste an einer Stadtratssitzung mit allen ehemaligen Bürgermeistern der Stadt Kazlu Ruda teilgenommen. „Litauen ist ein beeindruckendes Land, von dem man sich in Sachen IT-Ausbau und Nachhaltigkeit einiges abschauen kann“, wird Claudia Langhammer in der Mitteilung zitiert. Vor allem die weltoffene und freundliche Art der Menschen habe Langhammer sehr gefallen, heißt es.

Zum Dank habe man Bürgermeister Mantas Varaska im nächsten Jahr zum Residenzfest nach Sondershausen eingeladen, informiert die Stadtverwaltung.