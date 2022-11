Sondershäuser erhält Auszeichnung für Amtshilfe

Sondershausen. Ingo Furchner aus Sondershausen erhält in Berlin stellvertretend für viele Bundeswehrangehörige eine Würdigung.

Ingo Furchner aus Sondershausen ist stellvertretend für die vielen Bundeswehrangehörigen die freiwillige Amtshilfe in den Gesundheitsämtern und Testzentren in der Coronazeit leisteten, im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin ausgezeichnet worden. Er erhielt eine Gedenkmünze mit persönlichem Schriftzug des Dankes und die Urkunde der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Furchner war von November 2020 bis Februar 2021 in Form einer „Abordnung“ von der Bundeswehr abgestellt worden. Als Zivilangestellter ist der engagierte Sondershäuser seit 28 Jahren Schwimmmeister und für den Bäderbetrieb in der Karl-Günther-Karserne in Sondershausen mitverantwortlich. „Für mich war die freiwillige Amtshilfe im Gesundheitsamt Neuland, zugleich eine Herausforderung, selbst ein Testzentrum stellvertretend in Bad Frankenhausen zu leiten“, so Furchner.

Mit der Ministerin ins Gespräch zu kommen und stellvertretend für 20.000 Helfer gewürdigt zu werden, war für ihn ein Höhepunkt.