Sondershäuser Erlebnisbergwerk sagt 2020 alle Konzerte ab

Konzerte oder Bühnenshows im Sondershäuser Erlebnisbergwerk wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Das war am Montag von Frank Schneider, dem Betriebsführer vom Erlebnisbergwerk auf Nachfrage zu erfahren. Abgesagt sei jetzt selbst das schon vor dem Saisonstart ausverkaufte Gastspiel der Band Remode im Großen Saal unter Tage am 22. November, ebenso der zweite Auftritt der Band am Tag darauf. Auch ein für Dezember geplantes Konzert falle definitiv aus. „Weil sich in der Corona-Pandemie die Situation eher wieder entschärft als entspannt, haben wir vergangene Wochen die Entscheidung getroffen, das Veranstaltungsprogramm für 2020 komplett aufzugeben“, stellt Schneider klar.

Unter den nach wie vor strengen Auflagen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger, sei es nicht sinnvoll Konzerte zu veranstalten. Die Besucherzahl sei auf weniger als die Hälfte eingeschränkt. darüber hinaus werde der Transport der Gäste ins Bergwerk zur Geduldsproben und logistischen Herausforderung, weil deutlich weniger Passagiere als technisch zulässig gleichzeitig den Fahrstuhl in fast 700 Meter Tiefe benutzen dürfen. Außerdem müssen Gäste und Bergwerksmitarbeiter strikt getrennt fahren. Damit steige der Zeit- und Energieaufwand, die Konzertgäste zu befördern, beinahe ins Absurde. Das Neujahrskonzert des Loh-Orchesters, mit dem die Saison im Erlebnisbergwerk traditionell eröffnet wird, steht laut Schneider bislang noch für Januar 2021 im vorläufigen Programm. Auch für einige in diesem Jahr ausgefallene Veranstaltungen seien Ersatztermine anvisiert. „Ob irgendetwas davon stattfinden kann, hängt allerdings weiterhin stark von der Corona-Entwicklung ab.“ Wenigstens Führungen durch das Erlebnisbergwerk werden bereits wieder angeboten und sollen auch fortgeführt werden – wenn auch unter Einschränkungen durch die Hygiene-Auflagen. Allerdings finden sie im Moment nur freitags bis sonntags statt. Die Nachfrage sei sehr verhalten, so Schneider.