Sondershäuser Franzberg-Schule setzt Projekt für Lebensretter fort

Joel Stoll, Jamilia Hanisch und Annabelle Theres Weber meisterten das Schwimmen mit Kleidung als Training für ihre Prüfung zum Junior-Rettungsschwimmer.

Sondershausen. Ein Projekt das Schule macht. Die Siebtklässler der Sondershäuser Regelschule Franzberg frischen bei dem Projekt ihre Schwimmkenntnisse auf und lernen darüber hinaus noch alles rund ums Leben retten.

Das Lebensretter-Projekt der Regelschule Franzberg geht in die zweite Runde. Unter dem Motto „Vom Seepferdchen zum Rettungsschwimmer“ lernen unter Leitung der Lehrerin Carolin Özbek die Siebtklässler der Franzbergschule jeden Tag in der Schwimmhalle der Karl-Günther-Kaserne schwimmen und Leben retten.

Einige der rund 60 Schülerinnen und Schüler konnten entweder gar nicht schwimmen oder hatten große Angst vor dem Wasser. Die Angst konnte ihnen genommen werden. Auch die Schwimmtechnik wurde so verbessert, dass sie zur Prüfung für ein Schwimmabzeichen antreten konnten.

Prüfung zum Rettungsschwimmeram Freitag

Ein Großteil der Schüler hatte bereits ein Schwimmabzeichen und wurde vom Organisationsteam rund um Carolin Özbek, Bergbadchefin Mandy Gössel sowie Vertreter des DLRG Kyffhäuser und der DRK Wasserwacht trainiert, Junior-Rettungsschwimmer zu werden. Sie werden am Freitag ihre Prüfung ablegen.

Im Rahmen der ersten Projektrunde mit den damaligen Siebtklässlern hatten die Schüler eigenständig für jüngere Schüler ein Arbeitsheft erstellt, in dem sie ihre Kenntnisse zur Ersten Hilfe, zu Baderegeln sowie Verhalten und Lebensretten im Wasser darstellten. Selbst alle darin enthaltenen Zeichnungen wurden von einer Schülerin selbst erstellt. Zudem befinden sich in dem Heft Barcodes mit Verweisen auf Lern-Apps, auf denen die Schüler alles rund ums Lebensretten nachschauen können. Das Projekt sei so erfolgreich, dass es von anderen Schulen adaptiert werden soll, heißt es. „Mit der Möglichkeit zur Nutzung der Bundeswehr-Schwimmhalle haben wir optimale Bedingungen, um mit dem Projekt fortzufahren. Unser Dank gilt daher der Bundeswehr unter Leitung von Oberstleutnant Alexander Voigt sowie allen Partnern und Organisatoren“, sagte Mandy Gössel.