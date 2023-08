Sondershäuser für Deutschen Engagementpreis nominiert

390 Vereine, Organisationen und Personen sind in diesem Jahr für den Deutschen Engagementpreis nominiert - 22 von ihnen kommen aus Thüringen und zwei aus Sondershausen. So auch Uwe Pforr vom Karate-Kwai Sondershausen.

Wenn im Dezember die Preisverleihung im Wettbewerb des Deutschen Engagementpreises stattfindet, haben auch zwei Sondershäuser die Chance auf eine Auszeichnung. Unter den 390 Nominierten – davon 22 Thüringer – sind mit Uwe Pforr und Herbert Hellmund zwei Kreisstädter. Unsere Redaktion stellt beide Männer nacheinander vor, die sich als Träger des Ehrenamtspreises der Stadt Sondershausen für den Wettbewerb qualifiziert haben.

Für Uwe Pforr ist ein Leben ohne Sport schlichtweg unvorstellbar. Als Grundschüler war es der Fußball, später waren es Hand- und Volleyball, die sein Herz im Sturm eroberten. Dass es schließlich Karate sein sollte, das sich als Sportart fest mit seinem Tun und Sein verankert, war eher ein Zufall. Im Laufe des Jahres 1990 erfuhr Uwe Pforr von einem Schnuppertraining des MSV Rot-Weiß Sondershausen, dem Militärsportverein, aus dem später der heutige Karate-Kwai Sondershausen hervorgehen sollte.

Der frisch examinierte Diplom-Geotechniker im Tiefbau war nach der politischen Wende zunächst ohne Arbeit. Die unfreiwillig freie Zeit investierte er zu großen Teilen ins Engagement für den Verein, wurde hier schon 1992 zum Vorsitzenden ernannt und ist bis heute in diesem Amt.

„Ich habe mich damals bereit erklärt, etwas zu bewegen und habe Unterstützer in der Sache gefunden“, sagt der 59-Jährige heute. „Ich denke, dass ich mit meinem Sportverein und mit meinem persönlichen Engagement für einige andere Vereine in meinem Heimatort über die vielen Jahre einiges bewegen konnte.“

Im Jahr 2002 gelang es Uwe Pforr, den damaligen Thüringer Landestrainer Andreas Kolleck nach Sondershausen zu holen. Noch heute leitet er als Trainer im Sondershäuser Verein die Übungsstunden und ist eine feste Größe beim Karate-Kwai. Er war es auch, der Uwe Pforr in seiner eigenen sportlichen Karriere immer wieder gepusht hat. Erst im Dezember 2022 erreichte Pforr den fünften Dan und damit die höchste Stufe, die für ihn im Breitensport zu erringen ist.

Der Sport, so sagt Uwe Pforr, gibt einem viel zurück. Gerade Karate sei ein hervorragendes Mittel, sich geistig und körperlich fit zu halten und auch den Charakter zu schärfen. Für den Sondershäuser ist es immer wieder ein Erfolg, wenn junge Leute weg vom Sofa hin zum Sport gelotst werden können. Die Arbeit im Verein sieht er deshalb nicht nur als bloßes Sporttreiben, sondern als Weg, die Mitglieder über den Sport in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. „Seit fast 33 Jahren bin ich deshalb unterwegs – und auch, um vielleicht das Einrosten bei der älteren Generation zu verhindern.“

Den Spaß an der Vereinsarbeit habe er nie verloren. Das sei auch seinem „Top-Team“ im Vorstand geschuldet. „Fürs Ehrenamt muss es auch immer ein paar Verrückte geben“, meint Pforr im positiven Sinn. Erst zuletzt habe man 200 Briefe an die Sondershäuser Kindergärten verteilt, um auf die Angebote des Vereins aufmerksam zu machen.

Trainiert wird in der Regel dienstags und donnerstags zwischen 17.15 und 20.30 Uhr in der Turnhalle der Franzberg-Schule. Das Dojo (Trainingsraum mit spezieller Matte) darf aus der Kindertagesstätte „Anne Frank“ bald in die neue Innenstadt-Kita umziehen.

Die nächsten Schritte im Wettbewerb

390 Vereine, Organisationen und Personen sind bundesweit für den Deutschen Engagementpreis nominiert

Anfang September wählt eine Fachjury die Preisträger in fünf Kategorien aus.

Alle anderen haben die Möglichkeit, beim Publikumspreis auf Stimmenfang zu gehen.

Alle Preisträger werden am 5. Dezember zur feierlichen Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben und gewürdigt.