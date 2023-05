Sondershäuser Gartenanlage lädt zum Tag der offenen Tür

Der Kleingartenverein "Hopfenberg 1" in Sondershausen lädt am Samstag, dem 10. Juni, von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Im Bild: Andrea und Jean Köhler schauen in ihrem Garten nach dem Rhododendron-Strauch, der in voller Blüte steht.

Sondershausen. Der Verein Hopfenberg 1 beteiligt sich am Tag des Gartens am 10. Juni.

Am zweiten Juni-Wochenende findet bundesweit der „Tag des Gartens“ statt. Seit 1984 hebt dieser Tag die Bedeutung des Kleingartens und die Vielfalt der Natur in das öffentliche Bewusstsein, heißt es vom Kleingartenverein Hopfenberg 1 aus Sondershausen. „Besonders Pflanzen- und blumenreiche Kleingärten leisten einen wichtigen Beitrag zur Naturvielfalt und können dabei helfen, die negativen Folgen des Klimawandels abzumildern. Unsere Kleingärten sichern den Erhalt vom Schmetterlingen, Bienen und Kleingetier und wirken so gegen das Insektensterben“, so Vereinsvorsitzender Karsten Kratz.

Nebenbei sichern die Kleingärtner ihm zufolge durch den Anbau von Erdbeeren, Zwiebeln, Zucchini, Gurken und Kartoffeln einen kleinen Teil der Selbstversorgung der Familien. „Wir als Gartenverein werden am Samstag, dem 10. Juni, mit einem Tag der offenen Tür in unserer Gartenanlage teilnehmen“, so Kratz.

Ab 11 Uhr ist die Anlage für Besucher und Gäste geöffnet, heißt es. Jugendliche der Werkstufe des Förderzentrums und angehende Sozialassistenten und Sozialbetreuer der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales arbeiten laut Vereinsangaben in der Anlage an einem gemeinsamen Schulgartenprojekt. In zwei Kleingärten, dessen Pächter die FAU Sondershausen sei, entstünden ordentliche Rabatten und Beete.

„Die Schüler erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, ihr Projekt den Eltern, Großeltern und Interessierten vorzustellen“, so Kratz. Im Eingangsbereich werden laut Mitteilung Besucher empfangen. Die Zuwegung erfolgte über die Josef-Ries-Straße im unteren Borntal am Elefantenspielplatz vorbei.

Bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Getränken kann man sich informieren, beraten lassen oder die Natur genießen, heißt es. red