Sondershäuser Goethe-Gesellschaft lädt zu Vortrag über Adele Schopenhauer

Sondershausen. Die Sondershäuser Goethe-Gesellschaft lädt zu einem Gastvortrag am Freitag, 16. September, ein.

Um Adele Schopenhauer wird sich der nächste Vortrag der Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft drehen. Am Freitag, 16. September, lädt die Goethegesellschaft um 18 Uhr zu einem Vortrag in den Carl-Corbach-Club, Göldnerstraße 6, in Sondershausen ein. Francesca Müller-Fabbri aus Weimar wird über Adele Schopenhauer und ihre Welt sprechen. Adele Schopenhauer (1797–1849) wird oft bloß als Schwester des Philosophen Arthur oder Tochter der Salonière Johanna Schopenhauer wahrgenommen. Nur wenige kennen ihr künstlerisches und literarisches Werk. Der Vortrag wird die enge Beziehung zum „Vater“ Goethe und die Freundschaft zu Schriftstellern und Schriftstellerinnen ihrer Zeit, ihre berühmten Scherenschnitte und fantasievollen Arabesken, in den Fokus stellen.