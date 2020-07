Der Imkerverein Sondershausen besteht seit 1880. Vereinschef Lutz Jüngling (links) schaut sich gemeinsam mit Imkerfreund Manfred Dübner, der bereits über 20 Jahre im Verein ist, an, was die fleißigen Bienen an Tagesproduktion des köstlichen Honigs in den Waben hinterlassen haben. Ein Smoker dient dazu, dass sich die Bienen in ihren Bienenstock zurückziehen. Die Qualität des Honigs wird auch mit einer Geruchsprobe geprüft.