Sondershäuser Jazzclub hat zwei Powerfrauen zu Gast

Der Jazzclub Sondershausen präsentiert mit dem Konzert von Elizabeth Lee (links) und Bet Williams am 7. Oktober zwei kraftvolle Sängerinnen und Liedschreiberinnen in der Cruciskirche.

Der Jazzclub Sondershausen präsentiert mit dem Konzert von Elizabeth Lee und Bet Williams am 7. Oktober zwei kraftvolle Sängerinnen und Liedschreiberinnen in der Cruciskirche. Wie der Veranstalter erklärt, haben sich die beiden Frauen zusammengetan, um ein energiegeladenes und aufregendes neues Akustik-Rock-Album zu schaffen. Es trägt den Namen „93 Stories“ – 93 Geschichten.

Elizabeth Lee und Bet Williams lernten sich laut Mitteilung im letzten Jahrzehnt auf Tourneen mit ihren eigenen Rockbands in Europa kennen. Ein Fan habe die „Powerfrauen“ bei einem akustischen Auftritt gesehen und sei von ihren gefühlvollen Stimmen und ihrem einzigartigen Folk-Rock-Blues-Stil so begeistert gewesen, dass er darauf bestand haben, dass sie ein paar Songs zusammen aufnähmen. Das Ergebnis sei schließlich „93 Stories“ gewesen, ein Album voller Harmonien, ansteckender Melodien und ausdrucksstarker Originalsongs.

Karten für den Abend in der Cruciskirche, Planplatz 9 in Sondershausen, gibt es an der Abendkasse. Das Konzert beginnt 20 Uhr, um 19 Uhr ist bereits Einlass.