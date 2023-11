Sondershäuser Jazzklub empfängt Boogielicious

Sondershausen. Im Dezember veranstaltet der Jazzklub seinen nächsten Konzertabend in der Cruciskirche in Sondershausen.

Der Jazzklub Sondershausen lädt im Dezember zu einem Konzert ein. Die deutsch-niederländische Band Boogielicious feat. Rudi Feuerbach treten am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen auf.

Rudi Feuerbach ist nicht nur ein charismatischer Sänger und Gitarrist, der nach seinem Ausstieg bei „Keimzeit“ derzeit Solo unterwegs ist. Er interpretiert auch den Blues auf seine ganz eigene Art und Weise. Seit einigen Jahren rockt nun Feuerbach mit den Boogielicious die Bühne. Zusammen mit Eeco Rijken Rapp aus den Niederlanden am Piano und David Herzel am Schlagzeug bringt das Trio den nötigen musikalischen Schwung mit, um ihr Publikum zu begeistern. Ob Blues, Swing, Boogie Woogie, Rock´n Roll, Soul oder Rock, die drei Ausnahmemusiker beherrschen deren Stile und Grooves und harmonieren exzellent miteinander, Improvisationen vorausgesetzt. Freunde der genannten Genre werden auf ihren Genuss kommen, so das Versprechen der Musiker. Auftritte fanden bisher in gut gefüllten Häusern und Clubs statt, wenn das keine Konzertempfehlung ist.

Karten sind in der Tourist Information Sondershausen, Telefon: 03632/62 28 22, oder an der Abendkasse erhältlich.