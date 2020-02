Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershäuser Kunstwerke werden ins neue Depot gezirkelt

Formatgerecht, gut gepolstert und perfekt klimatisiert werden fast 700 Gemälde und kunstvolle Rahmen aus dem Depot des Sondershäuser Schlossmuseums jetzt in neuen Magazinräumen untergebracht. Für jedes Kunstwerk ist dort ein exakt auf seine Größe zugeschnittenes Fach in einem der raumhohen Regale vorgesehen. Außerdem sind die Regalreihen versetzt und in unterschiedlichem Abstand aufgestellt, damit auch Bilder mit Ausmaßen von mehreren Metern an ihren vorbestimmten Platz bugsiert werden können.

Carolin Richter entfernt die Splitterschutzfolien, die zum Transportschutz auf verglasten Gemälden angebracht wurden. Foto: Henning Most

Dafür ist auf den 120 Quadratmetern im größeren der beiden neuen Depoträume, die zusammen mit einem Wirtschaftsraum 170 Quadratmeter umfassen, inzwischen genug Platz. Allerdings erst nachdem hier die Zwischenwand einer ehemaligen Büroflucht entfernt worden war, wie Magazinverwalterin Carolin Richter erklärt. Selbst die Eingangstür musste versetzt werden.

Nachbauten aus Latten zur Probe getragen Trotzdem bleibt es eine Herausforderung, einige Riesenformate unter den historischen Gemälden an ihren Platz zu zirkeln. „Wir haben tagelang ausgetüftelt, welches die optimalen Transportwege für die großen Bilder und Rahmen sind. Dafür haben wir aus Latten Dummys in den Originaldimensionen nachgebaut und durch die Tür und zwischen den Regalen hin und her geschleppt“, berichtet die Magazinverwalterin. Wochenlang zuvor habe sie gemessen und gerechnet, um die Regalplätze optimal einzurichten. Diplomrestauratorin Romy König-Weska bereitet die Bilder aus dem Depot des Museums Sondershausen für den Umzug vor. Foto: Henning Most Die Werke werden nach Größen geordnet. Es gibt aber auch Spezialabteilungen. Extra-Regal für Sondershäuser Künstler Die Werke vom Sondershäuser Künstler Heinz Scharr belegen zusammen ein eigenes Regal. So eine Einteilung diene auch der Nutzbarkeit des Depot, erklärt Sammlungsleiterin Bettina Bärnighausen. Schließlich würden die Werke im Magazin nicht nur verwahrt. „In unserer Arbeit für das Museum und für den Austausch mit Wissenschaftlern und anderen Interessenten nutzen wir die Bestände nahezu täglich. Depots sind für Museumsleute auch Orte der Inspiration, die helfen, Ideen für neue Ausstellungen und Veranstaltungen.“ Anregungen schon im Treppenhaus Manche Anregung finden die Benutzer im neuen Depot schon in Treppenhaus und Flur. Dort hängt beispielsweise das größte der umgelagerten Gemälde mit über drei Metern Breite und mehr als zwei Metern Höhe. Es ist eine von Scharr in den 1950ern gemalte Ansicht von Sondershausen mit der Silhouette und den Dimensionen aus dem Jahr 1570. Das Original hätte gar nicht in die neuen Magazinregale gepasst. Die Holzgestelle wurden absichtlich als flexible Provisorien errichtet, wie Bettina Bärnighausen erklärt. Das Magazin sei nur als Übergang gedacht, der Mietvertrag vorerst auf fünf Jahre beschränkt. Die Museumsmitarbeiter hoffen, die Bestände bald wieder im Schlosskomplex unterbringen zu können. Für einen begrenzten Zeitraum im Übergangsdepot ein System mit Schieberegalen einbauen zu lassen, wurde als zu kostspielig verworfen. Schon jetzt summieren sich die Kosten für Vorbereitung des Umzugs und Transport der Gemälde auf etwa 150.000 Euro. Die teilen sich die Stadt Sondershausen als Eigentümerin der Bestände und Freistaat Thüringen je zur Hälfte, dankt Bettina Bärnighausen für die Unterstützung durch das Land. Eine konstante Temperatur im Depot ist nötig. Sie wird ständig von der Restauratorin oder anderen Museumsmitarbeitern überprüft. Foto: Henning Most Damit gelang es, die wertvollen Kunstwerke gefedert wie in einer Luxuslimousine im Spezialtransporter der Firma Museal aus Leipzig ins neue Depot zu kutschieren. Etwa 350 Stücke sind bereits umgezogen. Der Rest soll im März folgen.