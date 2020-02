Sondershäuser Musikschüler erfolgreich: Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für Nordthüringen in Weimar hat Jonas-Christopher Boltze aus Sondershausen am Klavier in der Altersgruppe Jahrgang 2008/9 den ersten Preis mit 23 von 25 möglichen Punkten gewonnen und wird beim Landesfinale „Jugend musiziert“ antreten.