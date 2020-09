Das Tor an der ehemaligen Betriebsberufsschule der Deutschen Reichsbahn in Nordhausen sollte Anfang des Jahres genau wie das Gebäude abgerissen werden. Sondershäuser Bahnfreunde haben es vor dem Schrottplatz gerettet.

Sondershausen. Interessengemeinschaft Residenzbahnhof will das rostige Tor aufarbeiten und vor ihrem Lokschuppen am Bahnhof aufbauen.

Das Tor mit dem auffälligen Flügelrad, dem Symbol der Eisenbahn, am Eingang zur Betriebsberufsschule der Deutschen Reichsbahn in Nordhausen ist nicht auf dem Schrottplatz gelandet. Es steht inzwischen in einem Lokschuppen auf dem Bahnhofsgelände in Sondershausen.