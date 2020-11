Das Residenzschloss in Sondershausen könnte Teil des geschützten Weltkulturerbes werden. Der einstige Fürstensitz von Schwarzburg-Sondershausen gilt als eine der Perlen in einem dicht geknüpften Collier prächtiger Residenzen mit dem sich der Freistaat Thüringen um den Welterbestatus bewerben will.

Das Vorhaben hat nach Ansicht von Carolin Schäfer, der Leiterin des Schlossmuseums Sondershausen, nur Aussicht auf Erfolg, wenn in der Bewerbung erreicht werde, die immense Dichte von Schlossanlagen sowie Vielfalt und Breite der Sammlungen in den Schlossmuseen herauszustellen. „Um Welterbeniveau zu erreichen, müssten sich die Thüringer Residenzen insgesamt mit so berühmten und einmaligen Ensembles wie Versailles bei Paris messen lassen, könnten aber auch ähnliche weltweite Ausstrahlung gewinnen, wenn es gelingt den Titel zu erringen.“

Skeptisch sieht die Museumschefin die in der Landesregierung geäußerte Idee, einfach das gesamte Spektrum unterschiedlicher Liegenschaften, die von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten verwaltet werden, unter dem Residenzbegriff zu vereinnahmen. „Für problematisch halte ich es bereits, Burgen beziehungsweise deren Ruinen mit einzubeziehen, auch wenn diese vielleicht in einer früheren Epoche einmal Herrschaftssitze waren.“

Nicht alle herrschaftlichen Bautenhaben den gleichen Stellenwert

Residenzen, selbst wenn sie wie das Sondershäuser Schloss aus alten Burganlagen hervorgegangen sind, hätten als Zeugen herrschaftlicher Kultur einen anderen Stellenwert. Der zeige sich unter anderem auch in den bedeutenden Sammlungsschätzen, die in Schlössern verwahrt und in dort untergebrachten Museen präsentiert würden.

Tatsächlich wird in der Thüringer Staatskanzlei der Plan vorangetrieben, Museen der Residenzkultur künftig von einer zur Kulturstiftung umgewandelten Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übernehmen und betreiben zu lassen. Das geht aus der Antwort auf eine Nachfrage bei der Staatskanzlei hervor. Es werde gerade ein Entwurf zur Änderung des Errichtungsgesetzes der Stiftung erarbeitet, der den bisher eng gefassten Stiftungszweck erweitern soll. „Wenn der Thüringer Landtag dieser Idee folgt und das Gesetz verabschiedet, wird der Weg für vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stiftung und den Trägern der einzubringenden Museen frei und die Verhandlungen können starten, so auch für das Schlossmuseum Sondershausen“, teilt Staatskanzleisprecherin Maria-Theresa Meißner weiter mit. „Die Träger der Museen sollen dabei frei entscheiden können, ob sie ihre Museen in die Stiftung einbringen wollen.“ In Sondershausen liegt diese Entscheidung bei der Stadt als Trägerin.

Bei den Plänen, die Thüringer Residenzkultur zum Weltkulturerbe adeln zu lassen, teilt die Staatskanzlei inzwischen einige Bedenken der Sondershäuser Museumschefin. Eine zentrale Herausforderung für das Expertengremium, das am Antrag arbeite, sei es, die Frage zu beantworten: Was macht die Einzigartigkeit unserer Schlösser aus? Aus der Antwort darauf müssten überzeugende „Outstanding Universal Values (OUV)“ für die Residenzen formuliert werden.

Liste der steinernen Preziosenfür das Bewerbungspaket noch offen

Das heißt, es soll ein Wertespektrum aufgezeigt werden, das die Thüringer Schlösser von den bereits auf der Welterbeliste eingetragenen vergleichbaren Gütern abhebt. Da Schlösser und Gärten zu den überrepräsentierten Gütern auf der Welterbe-Liste zählen, sei das eine der entscheidenden Aufgaben für eine aussichtsreiche Bewerbung. Dieser Prozess sei noch nicht abgeschlossen. Deshalb sei noch nicht zu sagen, welche historischen Liegenschaften zum Residenzkulturerbe gezählt werden sollen.