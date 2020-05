Sondershausen. Die Schlösserstiftung und Fabian Fromm lassen am 31. Mai den Schlossinnenhof und -mauern in Sondershausen erstrahlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershäuser Schlossleuchten

Das Schloss erstrahlen lassen will Fabian Fromm. In Kooperation mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten soll am Sonntag, 31. Mai, der Innenhof des Sondershäuser Schlosses leuchten. Geboren wurde die Idee von Schlossverwalter Manuel Mucha und Fabian Fromm. Man wolle ein Zeichen setzen, welches über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung findet. „Ein Zeichen, welches von Solidarität und Zusammenhalt zeugt“, so Fabian Fromm. Als Veranstalter habe er aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie „kaum etwas zu tun“. „Das Schlossleuchten ermöglicht mir, mal wieder was Cooles zu machen“, so Fabian Fromm. Geld verdiene er damit keines.

Beleuchtet werden soll der Schlossinnenhof, die Schlossmauer am Treppenaufgang sowie der Brunnen im Innenhof am Sonntag von 22 Uhr bis Mitternacht. Verbaut würden 85 Lampen mit 9000 Watt LED-Leistung, erklärt Fromm. Zum Einsatz sollen rund um den Brunnen auch farbige Leuchten, die durch wechselnden Einsatz verschiedene Bilder ergeben sollen. Die Aktion werden wir auch filmen und im Bild festhalten, erzählt Fromm.

Genießen können Zaungäste das Schlossleuchten entweder in der Innenstadt vom Balkon oder Fenster aus. Mit genügend Abstand könne man auch vom Platz zwischen Schlosstreppe und Innenhof auf die bunten Lichter schauen, sagt Fabian Fromm.

Schlossleuchten am 31. Mai von 22 bis 24 Uhr, Schloss Sondershausen