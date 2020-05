Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershäuser Stadtrat stimmt Darlehen für Fördergesellschaft zu

Ein Darlehen kann die Fördergesellschaft für Arbeit und Umwelt (FAU), an der die Stadt Sondershausen die Mehrheit hält, aufnehmen. Dem stimmte am Donnerstagabend der Stadtrat zu. Aufgrund der Pandemievorschriften tagte das Gremium mit geänderter Sitzordnung. Die Tische der Ratsmitglieder waren mit Abstand in Zweierreihen im Carl-Schroeder-Saal verteilt. Gäste mussten auf der Empore und im Vereinsraum Platz nehmen. Dorthin wurde die Sitzung übertragen, um Öffentlichkeit herzustellen.

Die FAU will in ihre Gebäude investieren und die Fenster am Standort in der Frankenhäuser Straße erneuern. Dafür sei eine Investition von rund 100.000 Euro notwendig, erläuterte FAU-Geschäftsführer Jürgen Rauschenbach. Um in der Corona-Krise nicht auf die liquiden Mittel der Gesellschaft zurückgreifen zu müssen, sei das Darlehen notwendig. Die wirtschaftliche Lage sei aktuell gut. Allerdings sei derzeit nicht absehbar, wie sich die Lage und die Beschäftigungsmaßnahmen durch das Jobcenter entwickeln werden. Die FAU habe Mittel aus dem Rettungsfonds des Landes für soziale Einrichtungen beantragt.

Einer überplanmäßigen Ausgabe stimmten die Stadträte für die Entwässerung des Sportplatzes in Großfurra zu. Im Unteren Hasselweg wurde nach einer Auflage vom Trink- und Abwasserzweckverband die Kleinkläranlage stillgelegt. Das Abwasser wird in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet. Dafür müssen die Entwässerung des kommunalen Sportplatzes und des Vereinsheims erneuert werden. Die Planung begann bereits 2019. Gebaut werden soll im Sommer dieses Jahres. Aufgrund der gestiegenen Kosten für die Entsorgung und die Materialkosten erhöhen sich die Investitionskosten, heißt es im Beschlussantrag. Die Mehraufwendungen betragen 22.000 Euro. Die Mittel sollen aus der Investitionspauschale gedeckt werden.