Sondershäuser Stadtwerke fördern Vereine

Ein Vereinsbonusprogramm haben die Stadtwerke Sondershausen aufgelegt. Damit sollen die Bereiche wie Sport, Kultur und soziales Miteinander gefördert werden, teilte das Unternehmen mit. Das Programm habe drei Stufen. In Stufe 1 erhalten Vereine, deren Mitglieder Strom und/oder Gas von den Stadtwerken beziehen, abhängig von der Mitgliederzahl eine Spende. In Stufe 2 können Vereine Kunden werben. Hierfür müsse der Verein lediglich einen Nachweis vor Aufnahme der Lieferung an den Kunden erbringen. Stufe 3 ermögliche eine Extra-Spende per Losentscheid für Vereine, die sich erfolgreich an den Stufen 1 und 2 beteiligt hätten.

Anmelden und informieren können sich Vereine unter: www.stadtwerke-sondershausen.de im Bereich Service unter Förderprogramme. Im Flyer finden Vereine alle Details zum Programm. Mittels des Informationsblattes ermöglichen die Stadtwerke den Vereinsmitgliedern, die entsprechenden Nachweise zu erbringen, heißt es weiter.