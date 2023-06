Sondershäuser Ukulelen-Projekt ausgezeichnet

Kyffhäuserkreis. Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen würdigt außergewöhnliches Engagement von Kindern und Jugendlichen.

Das Projekt „Ukulele trifft Licht“ von insgesamt mehr als 100 Schülern der Sondershäuser Regelschule Franzberg gehörte zu denen, die von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Thüringen ausgezeichnet wurden. Die jungen Künstler und Künstlerinnen erhielten in der vergangenen Woche im Bürgerhaus in Nordhausen für ihr außergewöhnliches kulturelles Engagement im Verlauf des vergangenen Jahres die besondere Ehrung in Form eines Kulturzeugnisses.

„Ich finde es großartig“, freut sich die Klassenlehrerin der 7a und Musiklehrerin an der Franzbergschule, Carolin Özbek. So hätten die Kinder viel Freizeit in das Projekt investiert und nun eine absolute Würdigung für ihre Leistungen erhalten. Dass die Ukulelengruppe auch die Weimarer Schulmusiktage am 31. September eröffnen solle, freue die Kinder ebenfalls. „Das hat noch nie eine Regelschule geschafft“, betonte Carolin Özbek.

104 Kinder und Jugendliche für ihr Engagement geehrt

„Kultur hat für alle etwas zu bieten und über die Auseinandersetzung mit ihr lernt man auch, was Demokratie und Mitbestimmung bedeuten“, betonte die Thüringer Staatssekretärin für Kultur, Tina Beer, die bei der Verleihung das Grußwort sprach. „Deshalb freue ich mich, dass wir in Nordhausen 104 Kulturzeugnisse an Kinder und Jugendliche vergeben, die durch die Auseinandersetzung mit Kultur diese wertvollen Fähigkeiten erworben haben“, so Tina Beer weiter. Überreicht wurden die Kulturzeugnisse, die die Teilnehmenden für mindestens 20 Stunden kulturelles Engagement erhalten. Ausgezeichnet wurden neben den Schülern der Klasse 7a der Sondershäuser Regelschule Franzberg noch weitere Projekte aus Thüringen