Der Sondershäuser Verband feiert alle fünf Jahren in Sondershausen sein großes Verbandstreffen. 2017 zudem sein 150-jährigen Bestehen.

Sondershäuser Verband stellt sich vor

Der Sondershäuser Verband akademisch musikalischer Verbindungen und sein Freundeskreis bietet am Freitag, 17. Januar, um 18 Uhr, den Sondershäusern eine Informationsveranstaltung an. In die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sind Schüler der 11. und 12. Klassen sowie Interessierte eingeladen.

Der Sondershäuser Verband Akademisch-Musikalischer Verbindungen (SV) ist ein Korporationsverband musischer, nichtschlagender und nicht farbentragender, aber farbenführender Studentenverbindungen in Deutschland und Österreich. Ihm gehören derzeit 22 aktive Verbindungen und 8 weitere Philisterverbände an. Gemeinsame Grundlage ist das musische Prinzip, das besonders durch Chöre, Orchester und Theateraufführungen gepflegt wird. Darüber hinaus gibt es in den einzelnen Verbindungen zum Teil auch andere musische Gruppen wie Bigbands, Rockbands oder auch Tanzgruppen. Der SV selbst veranstaltet mehrmals im Jahr diverse Workshops und Fortbildungswochenenden zu den Themen Chor- und Orchestermusik, Jazz, Tanz und Theater.

Mit der Stadt Sondershausen gibt es bereits seit der Wiedervereinigung eine regelmäßige Zusammenarbeit, zum Beispiel im Rahmen des Verbandsfestes des Sondershäuser Verbandes, das alle fünf Jahre zu Pfingsten stattfindet (zuletzt 2017) und in dessen Rahmen der SV eine Vielzahl von Konzerten, Theateraufführungen und Kunstausstellungen in der Stadt kostenfrei veranstaltet. Der Freundeskreis des Sondershäuser Verbandes versteht sich als Verbindungsglied zwischen dem Verband und der Stadt Sondershausen und initiiert Veranstaltungen, um den SV in Sondershausen bekannter zu machen.

Ebenfalls an diesem Abend soll die Preisverleihung für die eingereichten Entwürfe eines Logos für den Freundeskreis des SV erfolgen.