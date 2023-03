Sondershäuser Wanderklub mit drei Touren

Sondershausen. Die Hainleite-Wanderer zieht es am Mittwoch und Samstag zu unterschiedlichen Ausflügen.

Der Hainleite-Wanderklub Sondershausen hat sich wieder spannende Touren einfallen lassen. So geht es am Mittwoch, dem 22. März, für die Kurzstreckenwanderer nach Nordhausen. Hier ist eine Dom-Besichtigung geplant. Dafür treffen sich die Kurzwanderer am Hauptbahnhof von Sondershausen. Abfahrt ist um 8.57 Uhr.

Die Seniorenwanderer treffen sich ebenfalls am 22. März. Für sie geht es ab 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus in Richtung Helbetal.

Am Samstag, dem 25. März, startet die Tour um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus über den Wildnisweg ins Wiegental.