Sondershäuser Weihnachtsbaum kommt vom Göldner

Die Edeltanne, die aktuell noch auf dem Gelände des Sportzentrums Göldner steht, wird der Weihnachtsbaum für den Marktplatz in Sondershausen in diesem Jahr.

Sondershausen. Eine elf Meter hohe Tanne soll am 23. November auf dem Marktplatz in Sondershausen aufgestellt werden.

Ein heimisches Gewächs hat sich die Stadt Sondershausen für ihren Marktplatz als Weihnachtsbaum ausgewählt. Auf dem Gelände des Sportzentrums am Göldner ist Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise in diesem Jahr fündig geworden: „Ein kommunales Eigengewächs sozusagen.“ Die elf Meter hohe Edeltanne soll am Montag, 23. November, gefällt werden und dann zum Marktplatz transportiert werden. Und weil der künftige Weihnachtsbaum auf einem umzäunten Gelände, noch dazu einem städtischen, steht, werde das Fällen etwas einfacher ablaufen können – ohne Straßensperrung und Einschränkungen für Anlieger, erklärt die Marktmeisterin.