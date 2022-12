Sondershäuser Weihnachtsmarkt öffnet

Sondershausen. 30 Händler, Schausteller und Vereine werden von Donnerstag bis Sonntag auf dem Marktplatz erwartet

So groß wie noch nie verspricht der Weihnachtsmarkt in Sondershausen in diesem Jahr und nach zwei Jahren Coronapandemie zu werden. 30 Händler, Vereine und Schaustellerbetriebe werden ab Donnerstag, 15. Dezember, auf dem Marktplatz für weihnachtliche Stimmung sorgen, kündigt die Stadt an. Vier Tage wird der Markt öffnen und damit so lang wie kein ander Adventsmarkt im Kyffhäuserkreis.

Und weil der Markt in diesem Jahr so viele Stände und Hütten hat, müsse erstmals auch die Straße rund um den Markt für den Verkehr gesperrt werden, kündigt die Stadtverwaltung Sondershausen an.

Um 10 Uhr wird der Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 15. Dezember, eröffnet. Die Besucher erwarten Stände mit Geschenkideen für den Gabentisch: ob Holzspielzeug, handgemachter Schmuck, Mineralien, Lederwaren, Mützen oder Handschuhe. Und natürlich werde es auch etwas zum Aufwärmen und gegen den kleinen und großen Hunger geben, kündigt Marktmeisterin Heidi Schinköth-Heise an: Glühweinspezialitäten, Kinderpunsch und Honigwein, Bratwurst, Pfannengerichte und Waffeln, Mandeln, Zuckerwatte und Schokofrüchte. Nach zwei Jahren Coronapause freue man sich wieder auf viele Besucher, so die Marktmeisterin. Am Rathaus steht zudem die Eisbahn, es gibt ein Kinderkarussell und der Weihnachtsmann kommt vorbei.

Gesperrt sind ab Donnerstag, 7 Uhr, und bis Sonntag, 20 Uhr, wegen der Verkaufshütten sowohl auf dem Marktplatz als auch auf den Straßen rund um den Platz: die Carl-Schroeder-Straße ab der Deutschen Bank sowie die Durchfahrt der Burgstraße. Die Zufahrt zum Landratsamt ist über den „Planplatz“ und die Zufahrt „Am Schlosspark“ möglich. Die Zufahrt zu den Geschäften in der Johann-Karl-Wezel-Straße wird über die Schlösserstraße möglich sein, teilte die Stadtverwaltung mit.