Sondershäuser Windleitenweg ausgebaut

Ein Feldweg führte bislang zu den Häusern im Windleitenweg in Sondershausen. Vor allem machte den Anwohnern die Starkregenereignisse in den vergangenen Jahren zu schaffen. Die spülten immer wieder Schlamm und Steine vom Feld auf die Grundstücke. Nun hat die Stadt für Abhilfe gesorgt, zwar nicht gleich eine Straße gebaut, aber doch einen Schacht zum Entwässern und Betonplattenstreifen als Fahrbahn errichtet.

Rund 85.000 Euro haben der Wegebau und die Straßenbeleuchtung gekostet, teilte die Stadtverwaltung mit. Noch im Dezember soll die Maßnahme abgeschlossen sein, die seit Ende Oktober läuft.

Die Baufirma Henning GmbH aus Urbach hat den Ausbau des Windleitenweg mit Spurwegplatten aus Beton übernommen. Zwei Fahrspuren aus zwei Betonplattenstreifen auf einer Länge von 180 Metern wurden gebaut. Zwischen den Spurplatten und im Bereich der Bankette wird Rasenschotter zur Befestigung eingebaut. Im oberen Bereich des Windleitenwegs wurde der vorhandene Weg mittels Schottereinbau wieder ertüchtigt auf einer Länge von 160 Metern.

Alte Betonmasten durch Stahlmastenmit LED-Leuchten ersetzt

Um das Oberflächenwasser des Weges abzuleiten, wurde neben dem Windleitenweg ein neuer Entwässerungsgraben angeordnet. Am Ende des Entwässerungsgrabens sei ein Einlaufschacht entstanden, der an das Entwässerungssystem angeschlossen wird. Am Anfang des Windleitenweges werde zudem eine Entwässerungsrinne zur Aufnahme des übrigen Oberflächenwassers errichtet, heißt es aus dem Sachgebiet Bau der Stadtverwaltung. Auch die vorhandenen Entwässerungsgräben wurden neu profiliert.

Gleichzeitig sei die vorhandene Straßenbeleuchtung erneuert worden. Die alten Betonmasten der Beleuchtungsanlage wurden zurückgebaut und durch neue Stahlmaste mit LED-Leuchtköpfen ersetzt. Auch die Kabelanlage der Straßenbeleuchtung stand auf der Liste.