Sondershäuser Wochenmarkt am 6. Oktober an einem anderen Platz

Sondershausen. Aufgrund einer Bundeswehr-Veranstaltung wird die Händlermeile am 6. Oktober 2023 ausnahmsweise verlagert.

Besucher des Sondershäuser Wochenmarktes finden das Händlerangebot am kommenden Freitag, 6. Oktober, nicht wie gewohnt auf dem Marktplatz vor. Dort findet zu dieser Zeit nämlich eine Veranstaltung der Bundeswehr statt. Stattdessen wird der gesamte Wochenmarkt in die Fußgängerzone verlegt, teilte Janine Skara von der Stadtverwaltung mit. Die Händler des Wochenmarktes bieten ausnahmsweise dort von 8 bis 13 Uhr ihre Waren an.