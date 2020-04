Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershäuser Wochenmarkt am Gründonnerstag

Der Wochenmarkt am kommenden Freitag findet wegen des Feiertages bereits am Gründonnerstag, 9. April, von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Es werden aktuell nur Waren der Grundversorgung angeboten, wie Eier, frisches Obst und Gemüse, Fisch-, Back-, Wurst- und Fleischwaren, aber auch Pflanzen. Am Dienstag, 14. April, fällt der Wochenmarkt aus. Am Freitag, 17. April, finde er wieder wie gewohnt statt.