Sondershäuserin im Landesvorstand der Jungen Union

Kyffhäuserkreis. Die stellvertretende Kreisvorsitzende der Jungen Union im Kyffhäuserkreis ist Mitglied im Landesvorstand der Jugendorganisation der CDU.

Die neue stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Union kommt aus dem Kyffhäuserkreis. Mit Josephine Ringel, die auch amtierende stellvertretende Kreisvorsitzende im Kyffhäuserkreis ist, sei man erstmals seit langer Zeit wieder im geschäftsführenden Vorstand der JU Thüringen vertreten, heißt es in der Mitteilung der Jungen Union. Die 22-jährige Medizinstudentin und Offizierin der Bundeswehr wurde am vergangenen Wochenende auf dem Landestag in Bad Tabarz gewählt. Sie will sich für die Sicherstellung einer bestmöglichen gesundheitlichen Versorgung in ganz Thüringen mittels eines deutlichen Ausbaus der Medizinstudienplätze und der Telemedizin einsetzen. Auch für die Akzeptanz und Stärkung der Bundeswehr wolle sie eintreten.