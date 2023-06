Sondershausen: Abstimmung über Bürgerbudget ab 3. Juli

Sondershausen. Bis 31. August können die Sondershäuser ihre Stimme abgeben für die Projektvorschläge zum ersten Bürgerbudget.

Ab Montag, 3. Juli, können die Sondershäuser abstimmen, welche Projektvorschläge aus den Mitteln des Bürgerbudgets im kommenden Jahr finanziert werden. 20 Projekte von Bürgern aus Sondershausen und seinen Ortsteilen stehen zur Auswahl. Die mit den meisten Stimmen erhalten die Mittel zur Umsetzung, bis der Topf – 50.000 Euro – alle ist. Notwendig ist es hierzu, einen dafür vorgesehenen Stimmzettel auszufüllen, auf dem alle zugelassenen Vorschläge aufgelistet sind. Dieser ist ab Montag im Bürgerbüro im Rathaus, als Download über die Internetseite www.sondershausen.de und in der August-Ausgabe des Heimatechos erhältlich, teilte die Sondershäuser Stadtverwaltung mit.

Um eine Stimme abzugeben, muss ein Vorschlag auf dem Stimmzettel mit einem Kreuz markiert werden und die persönlichen Daten angegeben werden. Den vollständig ausgefüllten Stimmzettel nimmt das Bürgerbüro persönlich in der Stadtverwaltung entgegen oder per Post bis spätestens 31. August unter der Adresse: Stadtverwaltung Sondershausen, Bürgerbudget, Markt 7, in 99706 Sondershausen.

Die Auszählung erfolgt am Mittwoch, 6. September. Das Ergebnis wird anschließend auf der Internetseite der Stadt bekanntgegeben.