Sondershausen: Änderung des Theater-Spielplanes

Szene aus „Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte“. In der Inszenierung von Reiner Heise spielen Marcus Ostberg und Ulrike Gronow vom Theater Rudolstadt.

Sondershausen. Krankheitsbedingt entfällt „Die Kehrseite der Medaille“. Stattdessen wird „Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte“ gezeigt.

Krankheitsbedingt gibt es am Freitag, dem 3. März, und am Sonntag, 5. März, eine Spielplanänderung beim Theater Nordhausen. Das Rudolstädter Schauspielensemble kommt laut Pressemitteilung nicht mit „Die Kehrseite der Medaille“ ins Haus der Kunst nach Sondershausen, sondern mit Aldo Nikolajs Stück „Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte“, einer rasanten und irrwitzigen Krimikomödie, die nur an diesen beiden Tagen ersatzweise gespielt wird.

Laut Mitteilung des Theaters handelt das Stück von Bruno, der in die Klauen von Eva gerät, einer Frau, nach außen glänzend, nach innen gesundheitsgefährdend. Brunos Leben gerate außer Kontrolle, aber er wehre sich vergebens. Eva habe alles in der Hand, auch ihren Mann Mario. Der solle weg, und Eva habe einen todsicheren Plan. Bruno solle es als Beweis seiner Liebe tun. Als sich die Männer kennenlernen, merkt der neue Liebhaber, dass er mit seinem Kontrahenten einiges gemein hat. Sie lieben nicht nur dieselbe Frau – sie mögen die gleiche Musik ­– die Beethovens.

Die Veranstaltung am Freitag beginnt um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr.