Sondershausen: Agathe-Beratung für Senioren im Jugendklub

Sondershausen. Eine monatliche Sprechstunde für Senioren gibt es künftig im Jugendklub Wolke 7 in Sondershausen.

Die Sprechstunde der Agathe-Berater des Projekts „Älter werden in der Gemeinschaft“ bieten ab 28. August eine monatliche Sprechstunde von 14 bis 16 Uhr im Sondershäuser Jugendklub „Wolke 7. In der Burgstraße 7 können sich Senioren von Yvonne Koch beraten lassen, wenn Sie beispielsweise Probleme im Umgang mit Behörden oder Firmen haben. Sie bietet Hilfe beim Ausfüllen von Formularen oder berät zu Angeboten von Selbsthilfegruppen, der Freizeitgestaltung oder einer ehrenamtlichen Aufgabe. Weitere Sprechstunden in der Wolke 7 gibt es am 25. September und am 27. November. Sprechzeiten haben die Agathe-Berater zudem im Jugend- und Sozialamt immer dienstags von 8 bis 18 Uhr und donnerstags von 8 bis 16 Uhr.