Sondershausen: Appell für Unteroffiziere

Sondershausen. Vor dem Marstall werden am 21. März die Lehrgangsteilnehmer der neu aufgestellten Unteroffiziersschule des Heeres in Sondershausen verabschiedet

Einen ersten feierlichen Abschlussappell für die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer der neu aufgestellten Unteroffiziersschule des Heeres Lehrgruppe C in Verbindung mit der Außerdienststellung der Unteroffiziersschule des Heeres 3/Feldwebel-/Unteroffizieranwärterbataillon 1 aus Bad Frankenhausen wird es am Dienstag 21. März, 14.30 Uhr, vor dem Marstall von Schloss Sondershausen geben. Zudem werden verdiente Soldatinnen und Soldaten ausgezeichnet.