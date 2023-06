Sondershausen: Arbeitsagentur am Mittwoch geschlossen

Die Arbeitsagentur in Sondershausen hat am 28. Juni nicht geöffnet.

Sondershausen. Arbeitsagentur in Sondershausen öffnet am Mittwoch nicht für Besucher.

Am Mittwoch, den 28. Juni, bleibt die Agentur für Arbeit in Sondershausen für den Besucherverkehr aus organisatorischen Gründen geschlossen. Wichtige Anliegen, etwa die Arbeitslosmeldung, können am darauffolgenden Freitag persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden. Durch die Meldung am Freitag entstehen für Kundinnen und Kunden in diesem Fall keine Nachteile. Mit dem E-Service der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de/eservice können zahlreiche Anliegen einfach, schnell und sicher erledigt werden.