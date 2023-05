Sondershausen: Auf den Spuren jüdischer Geschichte

Sondershausen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bietet einen Rundgang zu Zeugnissen der jüdischen Geschichte in Sondershausen an.

Einen Stadtspaziergang auf den Spuren der jüdischen Geschichte bietet das Ortskuratorium Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) in Sondershausen an. Am Sonntag, den 21. Mai, um 15.30 Uhr wird Monika Kahl, ein ehrenamtliches Mitglied im Ortskuratorium, durch Sondershausen führen. Die frühere Mitarbeiterin im Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege Erfurt macht sich mit ihren Begleitern auf die Suche nach Spuren der jüdischen Geschichte in der ehemaligen Residenzstadt. Die Führung beginnt am Rathaus und geht durch die Innenstadt bis zum Jüdischen Friedhof. Sie dauert rund 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Spenden wird gebeten.

Der Rundgang zu den Stätten jüdischen Lebens in Sondershausen gibt einen Einblick in die wechselvolle Geschichte. Sie reicht von der Entwicklung der ersten jüdischen Gemeinschaften seit dem Frühmittelalter bis hin zu einer bis ins 20. Jahrhundert andauernden wirtschaftlichen, kulturellen und geistigen Blüte.

Der jüdische Glaube ist nicht nur in Thüringen fest verwurzelt, auch in Sondershausen finden sich Zeugnisse jüdischen Lebens. Da gibt es Sachzeugen wie die Mikwe, umgenutzte Gebäude wie das ehemalige Handelshaus Gebrüder Redelmeier und stumme Zeugen, zu denen der Jüdische Friedhof zählt.