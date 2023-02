Sondershausen: Auf jüdischen Spuren

Sondershausen. Am 5. März gibt es eine Stadtführung durch Sondershausen.

Gästeführer Dirk Molis begibt sich am Sonntag, 5. März, um 13.30 Uhr auf Spurensuche jahrhundertalter, jüdischer Geschichte in Sondershausen. Die Teilnehmer können die mittelalterliche Mikwe besichtigen und erfahren, warum diese so besonders ist und welche jüdischen Rituale damit verbunden waren. Wussten Sie, dass in Sondershausen eine Synagoge stand? Und welche Schicksale verbergen sich hinter den so genannten Stolpersteinen? Diese und noch mehr Fragen wird Dirk Molis während des eineinhalbstündigen Rundgangs in aller Ausführlichkeit beantworten. Treffpunkt ist die Stadtinformation Sondershausen. Kosten: 5,50 Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt telefonisch in der Stadtinformation Sondershausen: 03632/ 62 28 22.