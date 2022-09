An der Volkshochschule in Sondershausen können Interessierte einen Französisch-Aufbaukurs belegen.

Sondershausen: Aufbaukurs in Französisch

Einen Französisch-Aufbaukurs bietet die Volkshochschule in Sondershausen, Güntherstraße 26, an. Los geht es am 22. September, immer donnerstags, ab 17.30 Uhr mit Kursleiterin Evelyne Trumeau. Die Kursgebühr für 40 Unterrichtseinheiten beträgt, laut Pressemitteilung, 120 Euro.

Trainiert werden im Kurs die fünf Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, schriftliche und mündliche Kommunikation auf einem Niveau, das den Teilnehmern ermöglicht, über Herkunft, berufliche Tätigkeiten und persönliche Interessen zu berichten. Ziel sei es, vorhandene Sprachkenntnisse zu reaktivieren und zu erweitern. Eine Anmeldung per Tel.: 03632/ 74 12 62 oder per E-Mail an vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de ist erforderlich.