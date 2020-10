Sondershausen: Aufpolierte Leuchter für Villa bleiben vorerst im Depot

Zwei Kronleuchter, die aus dem Sondershäuser Ratskeller stammen wurden in der Metalldrückerei Schmidt in Erfurt auf Hochglanz restauriert. Kay Schröder vom Hesa Planungsbüro und Bauamtsleiter Karsten Kleinschmidt (rechts) suchen passende Glaskugeln für die eingelagerten Schmuckstücke aus.

Am Fahrstuhlschacht hängt der Fortschritt bei den Sanierungsarbeiten in der Lindnerschen Villa in Sondershausens Possenallee. Erst wenn das Bauwerk senkrecht durch das gesamte Gebäude fertig ist, können Installations- und Renovierungsarbeiten in den vorhandenen Räumen fortgesetzt werden. Damit der Mauerturm für den Lift jetzt 14 Meter hoch durch alle Etagen hochgezogen werden kann, mussten unter den Fundamenten Bohrpfähle bis zu elf Meter tief in den leichten Lehmboden getrieben werden. Im Travertingestein des Untergrundes verankert, tragen die Pfeiler künftig die gesamte Aufzugsanlage. Deren Bau sorgt nun auch ganz oben noch einmal für Herausforderungen.