Sondershausen: Ausflüge in jüdische Lebenswelten

Mit dem Vortrag von Rabbinerin Esther Jonas-Märtin gibt es in Sondershausen einen der Höhepunkte im Programm der 28. Tage der jüdischen Kultur in Thüringen zu erleben. Zum Thema „Juden in DDR“ spricht die in Leipzig geborene jüdische Geistliche am 3. November um 18.30 Uhr vor Publikum im Musiksaal vom Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen. Jonas-Märtin verbindet den historischen Rückblick mit ihrer eigenen jüdischen Familiengeschichte im Osten. Der Themenabend wird am 11. November 2020 in Weimar wiederholt.

Schon mit dem Auftakt für die Kulturtage am 30. Oktober können sich Gäste in Sondershausen bei einem Klezmer-Abend mit dem Duo Patrick Farrell und Guiseppe Sciarratta musikalisch entführen lassen in jüdische Lebenswelten. Diese sollen in diesem Jahr mit dem Festivalprogramm einer großen Zahl Menschen zugänglich gemacht werden. „Die Kulturtage sind eine wunderbare Möglichkeit, den Zauber dieser Kultur zu entdecken“, weckt Hubert Nekola, Vorsitzender des Fördervereins für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen Vorfreude auf das Festival. Sein Verein veranstaltet die Kulturtage, die in diesem Jahr mit Veranstaltungen in vielen Städten und Orten Thüringens bis zum 15. November stattfinden.

Bei einem Familiennachmittag unter dem Titel „Schofar. Weckruf aus dem Widderhorn“ beteiligen sich auch Musiker des Sondershäuser Loh-Orchester an dem Ausflug in jüdische Lebenswelten am 7. November ab 15 in der Hofküche vom Schlossmuseum Sondershausen.

Ein Konzert mit Detlef Bensman und Itay Dvori findet am 8. November in der Landesmusikakademie Sondershausen statt.

Mehrere Führungen zu Schauplätzen jüdischen Lebens in Sondershausen runden das Festivalprogramm ab. Zu einem Rundgang auf dem jüdischen Friedhof am Spatenberg laden Mitarbeiter des Sondershäuser Schlossmuseum für Sonntag, 1. November 14 Uhr ein. Treffpunkt ist das Forstamt an der Possenallee. Weitere Touren in der Innenstadt werden im Laufe der Woche angeboten.