Sondershausen: Ausstellung zum 17. Juni 1953 wird gezeigt

Sowjetische Panzer sind am 17. Juni 1953 während des Arbeiteraufstands in der DDR auf dem Potsdamer Platz in Ost-Berlin aufgefahren. Der Volksaufstand des 17. Juni 1953 jährt sich 2023 zum 70. Mal.

Sondershausen. In Sondershausen werden zum Thema Volksaufstand in der DDR ein Film, eine Sonderausstellung ergänzt um Schülerarbeiten gezeigt.

In wenigen Tagen jährt sich der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR zum 70. Mal. Anlässlich dessen wird am Freitag, 16. Juni, eine Ausstellung in Sondershausen eröffnet, die sich dem Thema Volksaufstand widmet. Bis zum 23. Juni wird die Ausstellung im Cinema 64 in Sondershausen zu sehen sein. Diese beinhaltet künstlerische Zeichnungen und Werke von Schülerinnen und Schüler des Kyffhäuser-Gymnasiums Bad Frankenhausen, die sich im Rahmen eines Projektes mit dem Thema beschäftigt haben. Um 9.30 Uhr wird die Schau durch Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) eröffnet. Ebenfalls am 16. Juni um 10.30 Uhr der Film „Zwei Tage Hoffnung“ im Kino gezeigt, der sich fiktiv um die Ereignisse rund um den Volksaufstand dreht. Der Eintritt zu dieser Sonderfilmvorführung ist kostenfrei.

Am 17. Juni 1953 gingen über eine Millionen Menschen auf die Straße. Aus einem sozialen Arbeiterprotest wurde ein Volksaufstand, der fast die gesamte DDR erfasste. Einzig das Eingreifen sowjetischer Panzer sicherte an diesem Tag die kommunistische Diktatur in der DDR. Ein erinnerungswürdiges Datum der deutschen Geschichte. Die Ausstellung wird von der Partnerschaft für Demokratie, die die historischen Ereignisse durch Illustrationen, Grafiken, Fotos und Texte darstellt, gezeigt.