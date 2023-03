Sondershausen: Bäume bestimmen im Winter

Sondershausen. Die Natura-2000-Station bietet am 11. März eine Wanderung im Possenwald an.

Auf einer etwa zweistündigen Wanderung können Interessierte mit den Mitarbeitern der Natura-2000-Station „Possen“ am Samstag, 11. März, erfahren, wie Pflanzen auch in der kalten Jahreszeit ganz leicht zu bestimmen sind. Treffpunkt ist am Samstag um 13 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Forstamt in Sondershausen, Possenallee 54. Eiche, Buche & Co. seien nicht nur an ihren Blättern gut zu erkennen. Auch im Winter weisen die Bäume und Sträucher eine verblüffende Vielfalt von Farben, Formen und weiteren Details auf, die sie unverwechselbar machen. Zur Wanderung sollte warme, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk getragen werden. Für die Teilnahme sind eine gute körperliche Kondition und Trittsicherheit erforderlich.