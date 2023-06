Sondershausen: Bäume mit allen Sinnen entdecken

Eine Baumführung wird am Wochenende in Sondershausen angeboten..

Sondershausen. Die Natura-2000-Station „Possen“ lädt am Samstag ein.

Zum Langen Tag der Natur lädt die Natura-2000-Station „Possen“ in Sondershausen am Samstag,10. Juni, zu einer Baumführung mit allen Sinnen ein, wie es in der Ankündigung heißt.

Bei der Tour sollen Buche, Eiche und viele weitere Baumarten aus einer ganz neuen Perspektive entdeckt werden können. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 13 Uhr in der Possenallee 54 auf dem Parkplatz gegenüber dem Forstamt Sondershausen. Die Dauer der Veranstaltung wird mit ungefähr drei Stunden angegeben. Mitzubringen sind laut Nicole Sollfrank von der Natura-2000-Station festes Schuhwerk, Proviant und Sonnenschutz.